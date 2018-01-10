Arif V 216’dan Rekor Açılış

05 Ocak Cuma günü vizyona giren Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif V 216, 1 milyon 331 bin 691 izleyici sayısına ulaşarak Ocak ayı açılış rekoru kırdı. Arif V 216, yakaladığı bu başarıyla son 29 yılın en iyi dördüncü vizyon açılışını gerçekleştirdi. Açıklanan bilgilere göre ilk hafta seyirci açılış rekorları sıralamasında Recep İvedik 5, 1 milyon 646 bin 846 kişiyle ilk sıra yer alırken, Recep İvedik 4, 1 milyon 641 bin 474 kişiyle ikinci sırada yer aldı.