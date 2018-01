Steven Spielberg’ün yönettiği ve Meryl Streep, Tom Hanks, Alison Brie ile Carrie Coon’un oynadığı The Post, 12 Ocak 2018’de Pinema Film dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, The Washington Post’un ilk kadın yayımcısı Katharine Graha ve genel yayın yönetmeni Ben Bradlee’nin, otuz yıla yayılan ve dört ABD başkanının yer aldığı, hükümet sırlarının gizlenmesiyle ilgili haberler yapan The New York Times’la arayı kapatmak için ortaklık kurmasını konu alıyor. İkilinin, uzun zamandır saklanan gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için kariyerlerini ve özgürlüklerini riske atarken farklılıklarının da üstesinden gelmeleri gerekiyor.