Münir Özkul’u Kaybettik

Sinemamızın yeri doldurulamayacak oyuncularından Münir Özkul, 05 Ocak 2018 Perşembe günü (bugün) hayatını kaybetti. Özkul’un hatırlanan filmleri arasında Senede Bir Gün, Boş Çerçeve, Seven Ne Yapmaz, Bebek Gibi Maşallah, Hayat Sevince Güzel, Yedi Kocalı Hürmüz, Sev Kardeşim, Tatlı Dillim, Oh Olsun, Yalancı Yarim, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Hababam Sınıfı Filmleri, Aile Şerefi, Cennetin Çocukları, Gülen Gözler, Neşeli Günler gibi filmler var. Cenazesi 07 Ocak 2018 Pazar günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.