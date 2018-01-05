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Eda Ece’nin En Deli Arkadaşı

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12 Ocak’ta sevenleriyle kucaklaşmaya hazırlanan Deliha 2′de ilkokul arkadaşları da yıllar sonra birbirlerine kavuştu. Serinin ikinci filminde iş bulma macerasıyla milyonları güldürmeye hazırlanan Deliha lakaplı Zeliha, bu yolculukta ilkokul arkadaşı Eda’nın çalıştığı restoranda iş bulacak. Deliha mutfak maharetlerini döktürürken, ufak tefek kazalar yaşansa da Eda ile dostlukları kalpleri ısıtacak. BKM yapımı filmi Gupse Özay yazdı ve yönetti.

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