2017’de Tercihimiz Yerli Film Oldu

Sinemaseverler 2017 yılında sinema salonlarına adeta akın ederken, geçen yıl ülkemizde 71 milyondan fazla sinema bileti satıldığı belirlendi. Interpress’in derlediği bilgilere göre geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı 400’e yakın film gösterime girerken sadece 10 film 1 milyon seyirci barajını aşmayı başardı. Seyirci sayısı bakımından ilk ona giren filmlerden yedi tanesinin yerli, üç tanesinin ise yabancı film olduğu belirlenirken 2017 yılında en çok izlenen ilk 4 filminde Türk yapımı olması dikkat çekti. Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 5′i en çok izlenen film oldu.