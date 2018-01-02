Pera Film’de Yeni Yılın İlk Konuğu Kediler: Miyav, Dilini Kedi mi Yuttu?

Pera Müzesi’nin yeni yıl için düzenlediği ilk film programı, bilinen en gizemli varlıklardan biri olan kedilere odaklanıyor. Pera Film’in Miyav, Dilini Kedi Mi Yuttu? adlı programı son dönemde beyazperdede yer alan kedi hikâyelerine ışık tutarken, dünyanın dört bir yanında çeşitli şehir efsanelerine konu edilen bu şaşırtıcı hayvanlara bir selam niteliği taşıyor. Program, Fransa’dan Türkiye’ye, Japonya’dan Amerika’ya anlatılan kedi hikâyelerine odaklanıyor. Program kapsamında 9 film gösterilecek.

Gelecek (The Future)



Hırsız Kedi Paris’te (A Cat in Paris)



Kedi Kiralama Servisi (Rent a Cat)



Kedi Ninja (Neko Ninja)



Kedilere Alerjisi Var (She’s Allergic to Cats)



Samuray Kedi (Neko Samurai)



Tekir (Tomcat)



Tuhaf Kedicik (The Strange Little Cat)

