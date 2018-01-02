Kısa Film Yönetmenleri Derneği Kuruldu

Kısa Film Yönetmenleri Derneği Antalya’da kuruldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi çok sayıda kısa filmin üretildiği şehirlerde şubeler açmayı planlayan dernek, kısa filmlerin sorunlarına çözümler aramayı ve kısa filmi geliştirmeyi amaçlıyor. Sidar Serdar Karakaş’ın başkanlığında kurulan Kısa Film Yönetmenleri Derneği, üye sayısıyla, gerçekleştireceği çeşitli projelerle Türkiye’nin en önemli sinema STK’larından biri olmayı hedefliyor. Derneğe, bir filmiyle ön eleme jürisi olan herhangi bir festivale seçilmiş bütün kısa film yönetmenler üye olabilecek.

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