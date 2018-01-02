Eşref Kolçak Sürprizi

Başrollerini Seda Kement ve Serkan Gürkan’ın paylaştığı ve çekimleri tamamlanan Elim Sende filminde Türk sinemasının duayen ismi Esref Kolçak’ta yer alıyor. Senaryosu, Cüneyt Tek’in ‘Yar’ adlı şarkısından ilham alınarak kalema alınan romantik aşk filmi Elim Sende, birbirlerini ilk gördüklerinde aşkın beyaz haline yakalanan Bulut ve Mavi’nin inişli çıkışlı, bir o kadar da aşk dolu dokunaklı hikâyesini konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, Tayfun Sav, Cüneyt Tek, Tuğba Özay, Seda Aktuğlu, Ramazan Cabalar, Destina Su Çare, Zeynep Tuggen Kuloğlu ve Erkan Çelik gibi birçok ünlü isim bulunuyor.

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