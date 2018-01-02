İKSV Galaları 2018’i Onur Saylak İmzalı Daha ile Açıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İKSV Galaları, yeni yılın ilk gösterimini Onur Saylak’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu, son dönem Türk edebiyatının önemli isimlerinden Hakan Günday’ın aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan Daha ile yapıyor. Daha, 11 Ocak Perşembe akşamı 21:30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda Onur Saylak’ın katılımıyla izleyicilerle buluşacak. Hakan Günday’ın sinemaya uyarlanan ilk yapıtı olan Daha, proje aşamasında 2016 İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar’da Jüri Özel Ödülü’nü aldı. Onur Saylak’ın yönetmenliğini yaptığı ilk film olan Daha, çalkantılı bir baba – oğul hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.