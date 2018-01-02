Çöpçatan Deliha

2018’i kahkahayla karşılayacak Deliha 2′de Zeliha bir de çöpçatanlığa soyunuyor. Yakışıklı patronu Can ile ilkokul arkadaşı Eda’nın arasını yapmaya çalışıyor. Zeliha, arkadaşlarını baş başa bırakmaya çalışırken, ortamı romantizmle ısıtmak için soğuk hava deposunu seçince biraz fazla soğutuyor. 12 Ocak’ta gösterime girecek olan Deliha 2′nin kadrosunda Gupse Özay’a Eda Ece, Aksel Bonfil, Derya Alabora, Hülya Duyar, Ali Çelik eşlik ediyor.

Basın Bülteni

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