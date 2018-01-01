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İstanbul Modern Sinema’da Oscar’ın Yabancıları

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İstanbul Modern Sinema, Başka Sinema işbirliğiyle 90. Akademi Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçki sunuyor. Oscar’ın Yabancıları, , dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor. 11 – 21 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen programın bu yıl öne çıkan filmleri arasında dünya sinemasının önemli isimleri yer alıyor. 13 filmin gösterileceği programda; Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel’in açılışını Venedik’te yaptığı dönüş filmi Zama, Michael Haneke’nin Avrupa’da çıkışsız bir burjuva ailesi resmi çizen yeni filmi Mutlu Son da gösterilecek.

93 Yazı (Estiu 93 – Summer 93)
Beden ve Ruh (On Body and Soul)
Foxtrot

Hakaret (Insult)

Kalp Atışı Dakikada 120 (120 Beats Per Minute)
Kare (The Square)
Muhteşem Kadın (Una Mujer Fantastica – A Fantastic Woman)

Mutlu Son (Happy End)
Paramparça (Aus Dem Nichts – In The Fade)
Sadakat (Le Fidele)

Sevgisiz (Nelyuboy – Loveless)
Thelma

Zama

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