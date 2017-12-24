Türkiye Kan Hastalıkları Federasyonu tarafından organize edilecek olan 3. Uluslararası Kan Film Festivali (3nd International Blood Film Festival), 11 – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında “Lösemi, Talasemi ve Orak Hücre Anemisi Kan Hastalıkları ve Kan Bağışı” temalı Kısa Film Yarışması yapılacak. Yarışmada En İyi filme 7500 TL, En İyi ikinci filme 5000 TL, En İyi Üçüncü filme 2500 TL para ödülü verilecek olan yarışmanın son başvuru tarihi 01 Nisan 2018 olarak belirlendi. Festival, kan hastalıklarını önlemeye yönelik sorunlara farklı bir bakış açısı getirmeyi ve toplum bilincini arttırmayı amaçlıyor.

Afiş



Banner



Logo

