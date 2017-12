Jane Kasdan’ın yönettiği ve Jack Black, Dwayne Johnson, Kevin Hart ile Karen Gillan’ın oynadığı Jumanji: Vahşi Orman (Jumanji: Welcome to the Jungle), 29 Aralık 2017’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dört arkadaş bir video oyun konsolu bulurlar. Konsolun içinde Jumanji adında ilginç bir oyun vardır. Oynamaya karar verirler ve kendilerini avatarlarının bedenleri içinde, oyunun vahşi orman ortamında bulurlar. Böylece kendilerinin Jumanji’yle oynadığı gibi, Jumanji oyununun da onlarla oynadığını keşfederler. Hayatlarının bu en tehlikeli macerasını yaşamalıdırlar yoksa sonsuza dek Jumanji’nin içinde kalacaklardır.