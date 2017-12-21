İşte Arif V 216’nın Merakla Beklenen Karakterleri

Nu Look ve CMYLMZ Fikir Sanat yapımı Arif V 216’nın sürpriz karakterleri filmin sosyal medya hesaplarında yayınlanan afişlerle yüzünü gösterdi. 05 Ocak’ta vizyona girecek olan yapımda Ajda Pekkan, Filiz Akın, Sadri Alışık, Ayhan Işık, Zeki Müren gibi yıldızlar da beyazperdede yeniden izleyici ile buluşacak. Filmde Pervin karakterini canlandıran Ahu Yağtu, rolüyle kötü kadın karakterlerini aratmayacak. Çağlar Çorumlu, Zeki Müren; Zeynep Farah Abdullah, Ajda Pekkan; Maria Anastasiyeva, Filiz Akın; Murat Arkın ise babası Cüneyt Arkın karakterine hayat verecek; Sadri Alışık’ı Mert Fırat, Ayhan Işık’ı ise Şükrü Özyıldız canlandıracak.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.