Yılın Aşk Filmi Acı Tatlı Ekşi Galasında İzleyenleri Gözyaşları ile Büyüledi

Yapımcılığı BKM Film ve dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden Kore’li CJ Entertainment tarafından gerçekleştirilen, yönetmenliği Andaç Haznedaroğlu’na ait, başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’un, oyuncu kadrosunda Yusuf Akgün, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş, Füsun Demirel, Rahmi Dilligil, Ferda Işıl ve Somer Karvan gibi oyuncuların yer aldığı Acı Tatlı Ekşi’nin galası önceki gün Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi.
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Ahu Türkpençe / Belçim Bilgin – Yılmaz Erdoğan
Berrak Tüzünataç / Buğra Gülsoy
Leyla Feray – Serhat Teoman / Murat Evgin
Ozan Açıktan / Özge Özpirinççi
Özge Özpirinççi – Buğra Gülsoy / Şenay Gürler
Tarık Ünlüoğlu – Gülenay Kalkan / Yeşim Ceren Bozoğlu