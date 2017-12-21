Yılın Aşk Filmi Acı Tatlı Ekşi Galasında İzleyenleri Gözyaşları ile Büyüledi

Yapımcılığı BKM Film ve dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden Kore’li CJ Entertainment tarafından gerçekleştirilen, yönetmenliği Andaç Haznedaroğlu’na ait, başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’un, oyuncu kadrosunda Yusuf Akgün, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş, Füsun Demirel, Rahmi Dilligil, Ferda Işıl ve Somer Karvan gibi oyuncuların yer aldığı Acı Tatlı Ekşi’nin galası önceki gün Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi.

Basın Bülteni

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Ahu Türkpençe / Belçim Bilgin – Yılmaz Erdoğan



Berrak Tüzünataç / Buğra Gülsoy



Caner Cindoruk / Cansu Tosun



Demet Akbağ / Dolunay Soysert



Ezgi Mola / Faruk Aksoy



Hatice Aslan / Hülya Avşar



Leyla Feray – Serhat Teoman / Murat Evgin



Nursel Köse / Onur Buldu



Ozan Açıktan / Özge Özpirinççi



Özge Özpirinççi – Buğra Gülsoy / Şenay Gürler



Tarık Ünlüoğlu – Gülenay Kalkan / Yeşim Ceren Bozoğlu



Yusuf Akgün

