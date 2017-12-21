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Yılın Aşk Filmi Acı Tatlı Ekşi Galasında İzleyenleri Gözyaşları ile Büyüledi

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Yapımcılığı BKM Film ve dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden Kore’li CJ Entertainment tarafından gerçekleştirilen, yönetmenliği Andaç Haznedaroğlu’na ait, başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’un, oyuncu kadrosunda Yusuf Akgün, Gözde Türkpençe, Osman Alkaş, Füsun Demirel, Rahmi Dilligil, Ferda Işıl ve Somer Karvan gibi oyuncuların yer aldığı Acı Tatlı Ekşi’nin galası önceki gün Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi.

Ahu Türkpençe / Belçim Bilgin – Yılmaz Erdoğan

Berrak Tüzünataç / Buğra Gülsoy

Caner Cindoruk / Cansu Tosun

Demet Akbağ / Dolunay Soysert

Ezgi Mola / Faruk Aksoy

Hatice Aslan / Hülya Avşar

Leyla Feray – Serhat Teoman / Murat Evgin

Nursel Köse / Onur Buldu

Ozan Açıktan / Özge Özpirinççi

Özge Özpirinççi – Buğra Gülsoy / Şenay Gürler

Tarık Ünlüoğlu – Gülenay Kalkan / Yeşim Ceren Bozoğlu

Yusuf Akgün

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