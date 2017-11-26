12. Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın Sonuçları Belli Oldu

Kuzey Amerika’da gerçekleşen ilk Türk belgesel ve kısa film yarışması olan 12. Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Yarışmanın jüri üyeliklerini film ve sanat konusunda saygın isimlerin yaptı. Yarışmada, ayrıca seyirciler de, En İyi Belgesel ve En İyi Kısa Filmleri belirlemek için oy kullandı. Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması’na bu yıl tüm dünyadan 400’e yakın başvuru yapıldı. Toplam 42 belgesel ve kısa film gösteriminin yer aldığı yarışmada, En İyi Belgesel Ödülünü yönetmenliğini Batuhan Kurt’un yaptığı Hudut, En İyi Kısa Film Ödülünü ise yönetmenliğini Merve Gezen’in yaptığı Scrabble adlı film kazandı.