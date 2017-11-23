Tuba Deniz’in Hazırladığı Biraz Mağrur Biraz Mağdur: Türk Sinemasında Kahramanlar Kitapçılara Dağıtıldı

Tuba Deniz’in hazırladığı Biraz Mağrur Biraz Mağdur: Türk Sinemasında Kahramanlar adlı sinema kitabı Küre Yayınları tarafından kitapçılara dağıtıldı. Türk sineması üzerine yapılan çalışmalarda üzerinde yeterince durulmamış konulardan biri, filmlerde öne çıkan karakterler ve tiplerdir. Sinemamızın öne çıkan simaları, hangi açılardan halk tarafından teveccüh gördükleri, politik, ekonomik, kültürel bağlam çerçevesinde değerlendirildi. Kitap, Ayşe Adlı, Barış Saydam, Havva Yılmaz, Hilal Turan, Hüseyin Etil, Koray Sevindi, Mesut Bostan, Metin Demir, Nur Şeyda Koç, Nuray Hilal Tuğan, Tuba Deniz, Yasin Aydınlık ve Yusuf Civelek adlı yazarların yazılarından oluşuyor.