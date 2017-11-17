Kristal Kayısılar Sahiplerini Buldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali, yedi günlük rüya gibi bir yolculuğun ardından görkemli bir törenle sona erdi. Gecede Kristal Kayısı’lar sahiplerini bulurken İran sinemasının güçlü kadın yönetmeni Rahkshan Bani Etemad, Onur Ödülü aldı. Festival kapsamında yapılan Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülüne, sosyal bir meseleyi, yarattığı derinlikli karakterlerle, güçlü ve etkili bir biçimde aktardığı için Onur Saylak’ın yönettiği Daha filmi layık görüldü. Saylak, ödül ile ilgili şunları söyledi: “Bu ödülü festivale katılan tüm filmler adına alıyorum.” diyen Saylak, Hakan Günday’a böyle güzel bir roman yazdığı ve kendisiyle paylaştığı için teşekkür etti. Ödül gecesinde SİYAD Ödülünün sahibi ise insanlığın güncel ve ertelenemez sorunlarına yaklaşımındaki tutarlı, dengeli ve sağaltıcı bakış açısı ve işlenmesi zor konuyu yalın bir dille sinemalaştırmasındaki başarısı nedeniyle Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği Buğday filminin olurken, Kemal Sunal Halk Ödülü ise Ümit Ünal’ın yönettiği Sofra Sırları filminin oldu.

Basın Bülteni

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Ödül Listesi

Ulusal Ödüller

En İyi Film: Daha (Onur Saylak)

En İyi Yönetmen: Fikret Reyhan (Sarı Sıcak)

En İyi Senaryo: Fikret Reyhan (Sarı Sıcak)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Giles Nuttgens (Buğday)

En İyi Kadın Oyuncu: Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Daha)

En İyi Kurgu: Ömer Günüvar, Fikret Reyhan (Sarı Sıcak)

En İyi Sanat Yönetmeni: Naz Erayda (Buğday)

Fahri Kayahan En İyi Müzik: Korhan Futacı (Kırık Kalpler Bankası)

Jüri Özel: Eksi Bir (Yasemin Küçükçavdar)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Öykü Karayel (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mehmet Özgür (Sarı Sıcak)

Umut Vadeden Kadın Oyuncu: İncinur Daşdemir (Murtaza)

Umut Vadeden Erkek Oyuncu: Hayat Van Eck (Daha)

Ulusal Kısa Metraj En İyi Film: Kot Farkı (Ayris Alptekin)

Ulusal Kısa Metraj En İyi İkinci Film: Bir İş Görüşmesi Hikayesi (Alkım Özmen)

Ulusal Kısa Metraj En İyi Üçüncü Film: Toprak (Onur Yağız)

Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel: Vadi (Salih Toprak, Can Erkan)

Uluslararası Ödüller

Kristal Kayısı En İyi Film: Nar Bağı (Pomegranate Orchard)

Kristal Kayısı Jüri Özel: Hayat Van Eck (Daha)

Uluslararası En İyi Kısa Metraj Film: Annemle Geçen Bir Yaz (Summer Time with My Mother)

Özel Ödüller

NETPAC: Mavi Sessizlik (Bülent Öztürk)

SİYAD: Buğday (Semih Kaplanoğlu)

Kemal Sunal Halk: Sofra Sırları (Ümit Ünal)

Malatya Film Platformu

TRT Ön Alım Yapım Destek: Birlikte Öleceğiz (Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu, Aslı Erdem)

Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek: Julia’ya Aşık Olmak (Alp Kamber, Kamil Koç)