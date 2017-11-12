Türkiye’nin En Çok Okunan Sağlık Sitesi doktorix.com, sadibey.com’u En İyi 4. Blok Sitesi Seçti

Türkiye’nin en çok okunan bilimsel sağlık sitelerinden olan doktorix.com, güncel hayata dair çok okunan ve yazının yayımlanması ile çok çabuk Google ilk sayfa listelemesine giren bir çok makalesiyle popüler sitelerin en başında geliyor. Sitenin sadibey.com’un 4. sırada eklediği Türkiye’nin En İyi Blog Siteleri 2017 başlıklı yazısı da ilk günden Google ilk sayfadan indekslendi. Sitemizi Türkiye’nin En İyi 10 Blok Sitesi arasında gösteren doktorix.com’a teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

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