Kornel Mundruco’nun yönettiği ve Merab Ninidze, Zsombor Jeger, György Cserhalmi ile Monika Balsai’nin oynadığı Jupiter’s Moon (Jupiter Holdja), önümüzdeki aylarda Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Aryan ve babası, Suriye’den botla Macaristan’a kaçmıştır. Sınıra vardıkları sırada çıkan kargaşada ırkçı bir polis memuru tarafından vurulan 19 yaşındaki Aryan, korku ve dehşet içinde son nefesini vermeye hazırlanırken, götürüldüğü mülteci kampında mucizevi bir şekilde hayatta kalır. Olağanüstü bir şekilde göğe yükselen Aryan’ın mucizelere olan inancı artsa da içine düştüğü olaylarda bu yeteneği bile yeterli olmayacaktır. Aryan, sınırda kaybettiği babasını ararken aynı zamanda içine girmiş olduğu yeni dünyanın zorluklarıyla ve bir yandan da geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.