Mehmet Kütük’ün yönettiği ve Oğuzcan Ulu, Bahar Dokur, Savaş Özkul ile Sumru Topuz’un oynadığı Bizim Küçük Günahlarımız, 17 Kasım 2017’de MC Film dağıtımıyla Kalem Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Birbirinden uzak gibi görünen ama iç içe geçmiş hayatların akıl almaz rastlantılarla biraraya gelişinin doğurduğu macera dolu bir aşk hikâyesi.