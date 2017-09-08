Peter Dukes’un yönettiği ve Skeet Ulrich, Sean Young, Randy Wayne ile Christine Donlon’un oynadığı Kaçış Odası (Escape Room), 22 Eylül 2017’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Korku filmi tutkunu Jeff ve Ben, kız arkadaşları Jess ve Angie’yi de ikna ederek kaçış odası deneyimini yaşamak için Los Angeles’ın en iyi kaçış odalarından birine giderler. Dört gencin, bu karanlık detaylarla dolu odadan kaçabilmeleri için 55 dakikaları vardır. Dakikalar ilerledikçe odada yalnız olmadıklarını, duvara zincirle bağlı, maskeli birisinin daha bulunduğunu fark ederler. Hayatta kalmanın tek yolu, bu oyunu devam ettirmektir.