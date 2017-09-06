Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın, başrollerini Barış Arduç ve Elçin Sangu’nun paylaştığı yılın en iddialı romantik komedi sinema filmi Yanımda Kal’ın çekimleri başladı. Şenol Sönmez’in yönettiği filmin başrol oyuncuları Sangu ve Arduç ikilisi geçtiğimiz günlerde çekimler için kamera karşısına geçti. Çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında ve Heybeliada’da 5 hafta sürede gerçekleştirilecek olan Yanımda Kal, hikâyesi ve dev prodüksiyonuyla yılın en iddialı romantik komedi filmleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. Asıl sevginin, kusurların içinde saklı olduğunun anlatıldığı romantik komedi filminde, Mert ve Ada’nın hikâyesi perdeye aktarılıyor.

Basın Bülteni

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