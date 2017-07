Medya takip kuruluşu Ajans Press son on yılın gişe rakamlarını inceledi. Ajans Press’in derlediği verilere göre, son on yılda beş defa gişe rekoru kırıp yılın en çok izlenen filmi olan Recep İvedik serisinin beyazperdeye damga vurduğu öğrenildi. Film serisi son on yılda medyanın gündemine otururken 12.663 habere konu oldu. Türkiye genelinde sinema seyirci sayısı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre % 3,3 azalarak 55 milyon 260 bin 600 kişi oldu.