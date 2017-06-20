Gaggenau ile Boğaz’da Sinema Keyfi Başlıyor

Lüks mutfak aletleri sektörünün en önemli markası Gaggenau ve Yeniköy’de bulunan Sait Halim Paşa Yalısı iş ortaklığıyla düzenlenen Gaggenau ile Boğaz’da Sinema Keyfi yine başlıyor. Sıcak yaz akşamlarında Boğaz’ın esintisiyle serinlemek ve görkemli bir gece manzarası eşliğinde yeni vizyon filmlerinin tadını çıkarmak isteyenler için Temmuz ve Eylül ayları arasında 10 farklı yeni film gösterimi düzenlenecek.

Gösterilecek Filmler

Aşıklar Şehri (La La Land)

Bakıcı (Inconceivable)

Gizli Güzellik (Collateral Beauty)

Gizli Sayılar (Hidden Figures)

Uzay Yolcuları (Passengers)

Sait Halim Paşa Yalısı

