Paul Currie’nin yönettiği ve Michiel Huisman, Teresa Palmer, Sam Reid ile Maeve Dermody’nin oynadığı 2:22, 30 Haziran 2017’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

New York’ta hava trafiği kontrol merkezinde çalışan Dylan Branson, kariyerinin zirvesindedir. Bir gün, saat 2:22’de bir ışık huzmesi yüzünden birkaç saniyeliğine kör olup iki uçağın neredeyse havada çarpışmasına neden olmasıyla hayatı tepetaklak olur. Bir süre işinden uzaklaştırılan Dylan, bir süre sonra her gün aynı saatte, aynı olayların birbirini tekrar etmeye başladığını fark eder. Bu tekrarlar, onu her gün saat 2:22’de gizemli bir biçimde Grand Central Terminali’ne çeker.