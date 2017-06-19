Jonathan Baker’in yönettiği ve Gina Gershon, Faye Dunaway, Nicolas Cage ile Nicky Whelan’ın oynadığı Bakıcı (Inconceivable), 30 Haziran 2017’de Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gizemli genç kadın Katie ve kızı geçmişlerinden kaçmak için yeni bir kasabaya taşınırlar. Burada kendisi gibi anne ve geniş bir aile sahibi olan Angela ile kısa sürede sıkı bir arkadaşlık kurarlar. Bir anda samimi olmaya başlayan Katie ve Angela’nın arkadaşlığı, Angela ile eşi Brian’ın Katie’ye dadılık ve misafir evinlerinde yaşama teklifi ile yön değiştirir. Angela ve Brian, Katie’nin yalanlarıyla ailelerini dağıtmaya uğraştığını fark ederler.