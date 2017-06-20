Patrick Hughes’ın yönettiği ve Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ile Gary Oldman’ın oynadığı Belalı Tanık (The Hitman’s Bodyguard), 18 Ağustos 2017’de Pinema Film dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kevin Costner ve Whitney Houston’ın unutulmayan The Bodyguard filmine bolca göndermeler yapan filmde, düşmanını korumak zorunda kalan yetenekli Michael Bryce (Ryan Reynolds), başı beladan kurtulmayan bir tetikçinin (Samuel L. Jackson) peşinde kahkaha ve aksiyon dolu bir maceraya sürükleniyor.