Michael Bay’in yönettiği ve Laura Haddock, Mark Wahlberg, Gemma Chan ile Anthony Hopkins’in oynadığı Transformers 5: Son Şövalye (Transformers: The Last Knight), 23 Haziran 2017’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Transformers 5: Son Şövalye, serinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager, Bumblebee, bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor.