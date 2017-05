Cameron Cairnes ile Colin Cairnes’in yönettiği ve Meegan Warner, Ian Meadows, Olivia DeJonge ile Josh Quong Tart’ın oynadığı Kanlı Oyun (Scare Campaign), 19 Mayıs 2017’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Scare Campaign isimli popüler bir şaka programı, reytingleri alt üst etmektedir. Ancak internetteki programlar, sınırları zorlayan fikirler izleyicilerin daha çok ilgisini çekmektedir. Yapımcı Marcus, popülerliklerini yeniden kazanmak için her türlü şakayı göze almıştır. Yine bir okulda, gizli kamerayla şaka yapmak istedikleri kişi, yapımcıların hayal edemeyeceği sırlara sahiptir ancak şaka uzadıkça işler karışır.