Sinema Dergisi Rabarba’nın Nisan Sayısı Çıktı

Sinema ve kültür eleştirmenliğinin birleştiği noktada, gücünü popüler kültüre verdiği önemden alan Rabarba Şenlik’in Nisan sayısı çıktı. Derginin Vizyon bölümünde Galaksinin Koruyucuları 2, Koca Dünya, Aşkın Krallığı filmlerinin yanı sıra Mandıra Filozofu ile ünlenen yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı ve son dönem Karadeniz komedisinin en önemli temsilcilerinden Çetin Altay söyleşileri yer alıyor. Her sayıda yarı akademik bir dosyaya yer veren sinema dergisinin bu ayki konu başlığı; Sinemanın Bağımsız, Sanat ve Festival Hali. Dergi, Nisan sayısında festivallerin ticari boyutu ile kültür politikalarını tartışıyor.