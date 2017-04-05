Hızlı Ve Öfkeli 8’in Biletleri, Cinecity’de Ön Satışa Çıktı

Türkiye’deki ‘Yabancı Filmler Seyirci Rekoru’nu serinin yedinci filmiyle elinde bulunduran Hızlı ve Öfkeli, iki yıl aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. İki yıl aradan sonra serinin sekizinci filmiyle hayatımıza aksiyon katmaya geliyor. Suçtan uzak bir hayat yaşamaya karar veren ekipte işler, Charlize Theron’un canlandırdığı gizemli kadın Chiper karakteriyle bir kez daha karışıyor. 13 Nisan’da vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri, Cinecity Sinemaları’nda ve www.cinecity.com.tr’de ön satışa çıktı. F. Gary Gray’in yönetmen koltuğuna geçtiği filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Statham ve Michelle Rodriguez yer alıyor.