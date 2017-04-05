Hepsiburada Sinema Bileti Satışına Başladı

Türkiye’de online alışverişin lideri hepsiburada.com, Cinemaximum’la yaptığı işbirliği ile artık milyonlarca ürünün yanısıra sinema biletini de sanal olarak platformunda sunmaya başladı. hepsiburada.com’un bu yeni hizmeti sayesinde Cinemaximum sinema biletini tek tıkla alabilen sinemaseverler, bu biletle haftanın yedi günü herhangi bir seanstaki filme girebiliyor. Sinema bileti, hepsiburada.com web sitesinden veya mobil uygulamasından tek tıkla satın alınabiliyor.