Beyazperdede Farklılık Arayanlara Müjde

Beyazperdeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanan, İlker Sarı’nın Benzersiz filmi seyircisiyle buluşacağı günü bekliyor. Aynı tarz filmleri izlemekten sıkılan ve değişiklik arayanlara göre bir yapım olan Benzersiz filmi seyircisiyle buluşmayı bekliyor. Film ekibi “Kahramanlar kusursuz değildir” mottosuyla klişelere bakış açımızı değiştirmeyi amaçlıyor. Türkiye’de denemekten kaçınılan türlerden olan ve örneğine pek rastlayamadığımız kara mizah türünde çekilen bir film olarak da dikkatleri üzerinde topluyor. Ülkemizde pek sık işlenmeyen kara mizah türünü gerilim türüyle harmanlayarak sinemaseverlere sunan Benzersiz filminin ilk teaserı oldukça ilgi çekmeye başladı.

Basın Bülteni

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