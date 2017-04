Sonsuz Aşk’ın Gücü

Başrollerini Murat Yıldırım ve Fahriye Evcen’in paylaştığı Sonsuz Aşk filmi izleyicilerden tam not aldı. Ahmet Katıksız’ın yönettiği, müzikleri Toygar Işıklı imzalı Sonsuz Aşk gişedeki ilk haftasını birincilikle tamamladı. 24 Mart’ta seyirciyle buluşan Sonsuz Aşk vizyondaki ilk haftasında 215 bin 950 kişi tarafından izlenerek, rakiplerini geride bırakıp haftanın en çok izlenen sinema filmi oldu. Sevginin ve aşkın önyargıları yıkan gücü ve fedakârlık üzerine yürek burkan hikâyesiyle dikkat çeken filmde, apayrı dünyalara ait olan ve hayata bakışları da farklı Can ve Zeynep’in tüm ezberleri bozan ancak beraberinde aşılması çok zor engelleri de getiren sonsuz aşkları anlatılıyor.

