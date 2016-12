Gus Van Sant’ın yönettiği ve Matthew McConaughey, Naomi Watts, Ken Watanabe ile Sienna Tow’un oynadığı The Sea of Trees: Sonsuzluk Ormanı (The Sea of Trees), 06 Ocak 2017’de Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Arthur, yaşadığı bir trajedi sonucunda Fuji Dağı eteklerinde İntihar Ormanı diye bilinen ormana gider. Pek çok kişinin ağaçlarda bıraktığı izleri takip eder. Ölmek için bir yer bulduğunda ormanda kaybolmuş Japon Takumi ile karşılaşır. Arthur, tüm enerjisini Takumi’yi korumak ve kurtarmak için harcamaya karar verir. İki adam, Arthur’un karısına olan büyük sevgisi sayesinde hayatta kalma yolculuğuna başlarlar.