Kadir Has Üniversitesi’nin Katılımıyla İlk Defa Verilen Avrupa Üniversite Film Ödülü I, Daniel Blake’in

Geçtiğimiz ay European University Film Award (EUFA – Avrupa Üniversite Film Ödülü) için Avrupa’nın farklı ülkelerinden 13 öğrenci, kazanan filmi belirlemek üzere Hamburg’da buluştu. İlk defa verilen ödülün amacı Avrupa Sineması tartışmalarına genç seyircileri dahil etmek, film çalışmalarını ve münazara kültürünü desteklemekti. Organizasyonun Türkiye ayağını organize eden Kadir Has Üniversitesi’nden Sinema ve Televizyon yüksek lisans öğrencisi Selin Yağcı, 13 katılımcının arasında yer aldı. Heyecanlı bir tartışma ve oylamanın ardından ödülü kazanan isim 60 yaşında bir işçinin bürokrasiyle mücadelesini anlatan I, Daniel Blake oldu.

Basın Bülteni

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