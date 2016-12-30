2016 Yılında Dağ II Zirveyi Ele Geçirdi

Türk Sinemasında 2016 yılı boyunca 169 yerli film izleyici ile buluşurken, yılın son aylarında gösterime giren Dağ II hem izleyici sayısında hemde yazılı basın da zirveye yerleşti. Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu araştırmaya göre, yazılı basında geçtiğimiz yıl boyunca sinemalarda gösterilen yerli filmler hakkında 30 binden fazla haberin yer aldığı tespit edildi. Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemesine göre, 2016 yılında vizyona giren Alper Çağlar’ın Dağ II ve Mert Baykal’ın Kardeşim Benim adlı filmleri gişede gösterdikleri performansla basında da çok anılmayı başardıkları ortaya çıktı.

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