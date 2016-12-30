Bursa Kent Meydanı AVM’de Yıldızlarla Dolu 2016

Bursa’da bulunan Kent Meydanı AVM, 2016 yılında Avşar Sinemaları’nda gerçekleştirdiği özel gösterimlerle adından söz ettirdi. Vizyona giren filmleri İstanbul’daki galalarının hemen ardından Bursalılarla buluşturan AVM; 2016 yılında 11 filmin özel gösterimine ev sahipliği yaptı. Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Her Şey Aşktan, Deliormanlı, Küçük Esnaf, İkimizin Yerine, Geniş Aile 2: Her Türlü, Çakallarla Dans 4, Görümce ve İkinci Şans filmlerini ve yıldızlarını Bursalılarla buluşturan Kent Meydanı AVM, Özcan Deniz’den Serenay Sarıkaya’ya, sinemanın en sevilen ve önemli isimlerini ağırladı.