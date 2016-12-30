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Bursa Kent Meydanı AVM’de Yıldızlarla Dolu 2016

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Bursa’da bulunan Kent Meydanı AVM, 2016 yılında Avşar Sinemaları’nda gerçekleştirdiği özel gösterimlerle adından söz ettirdi. Vizyona giren filmleri İstanbul’daki galalarının hemen ardından Bursalılarla buluşturan AVM; 2016 yılında 11 filmin özel gösterimine ev sahipliği yaptı. Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Her Şey Aşktan, Deliormanlı, Küçük Esnaf, İkimizin Yerine, Geniş Aile 2: Her Türlü, Çakallarla Dans 4, Görümce ve İkinci Şans filmlerini ve yıldızlarını Bursalılarla buluşturan Kent Meydanı AVM, Özcan Deniz’den Serenay Sarıkaya’ya, sinemanın en sevilen ve önemli isimlerini ağırladı.

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