Yeşim Ustaoğlu: Tereddüt’te Otosansür Yok

Yeşim Ustaoğlu, son filmi Tereddüt’ün vizyon kopyasında otosansür uyguladığı iddialarını Milliyet Gazetesi’nden Asu Maro ile konuştu. Ustaoğlu, filminde sahnelerin kesilmediğini, içeriği korunarak bir iki plan içinde kısaltmaya gidildiğini söyledi. Kavramların doğru tartışılması gerektiğini söyleyen Ustaoğlu, “Otosansür, daha yazarken, çekerken, kurgularken ‘Bunu yapmamam gerekir’ diye kendi kendinize koyduğunuz kettir. Ben hiçbir filminde otosansür uygulamayan bir yönetmenim, Güneşe Yolculuk’tan beri bilirsiniz. Burada da aynı mekanizma benim için çok önemliydi. Film bildiğim, istediğim şekilde yazıldı, yönetildi, kurgulandı ve sonuçlandı.” dedi.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.