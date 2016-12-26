New York’da Çekilen İlk Türk Komedisi Pek Yakında Vizyonda

Türk sinemacıları, tamamı Amerika’nın New York eyaletinde çekilen uzun metrajlı New York Masalı projesiyle bir ilke imza attı. Romantik komedi türünde olan filmin en önemli özelliği, çekim ekibinden, oyuncularına kadar ağırlıklı olarak Amerika’da yaşayan Türk ekip tarafından yapılmış olması. Amerikan dizi ve filmlerinde rol alan yabancı aktörlerin de yer aldığı kalabalık oyuncu kadrosunda Esin Varan, Ahmet Bodur, Peyman Umay, B. Mert İnanç, Yağmur Peköz, Ferhat Daştan ve Derya Çelikkol yer alıyor. Senaryosu Nilüfer Yenidoğan Özmekik tarafından yazılan filmin yönetmen koltuğunda Türkiye ve Los Angeles’da çeşitli projelere imza atan Doğan Özmekik bulunuyor.

Basın Bülteni

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