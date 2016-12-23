Hüseyin Emre Konyalı’nın yönettiği ve Yağız Alp Şimşek, Iraz Elif Kıraç, Çağrı Manas Kıraç ile Meryem Atmaca’nın seslendirdiği animasyon film Pepee: Birlik Zamanı, 20 Ocak 2017’de Mars Dağıtım dağıtımıyla Düşyeri Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Pepee, yüreğindeki tüm sevgileri arkasında bırakarak,teknolojik sıcak hava balonu ile Türkiye semalarında kaybolur. Balon Pepee’yi önce Adıyaman Nemrut, Urfa Göbeklitepe ve en son da Kapadokya’ya götürür. Pepee, acaba gerçeği bulabilecek midir? Başına gelen onca işten sıyrılıp evine geri dönebilecek midir? Sevginin ve bir olmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlayabilecek midir?