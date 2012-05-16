Senarist, Yazar Gülsüm Öz’ün Anneler, Kızları ve Esrar Adlı Romanı Yayınlandı

Ali Özgentürk’ün yönettiği Yengeç Oyunu adlı sinema filminin senaristi Gülsüm Öz’ün Anneler, Kızları ve Esrar adlı romanı yayınlandı. Reklâm ajansında metin yazarlığı ve Gelişim Yayınları’nın yayınladığı Büyük Larousse’da düzeltmenlik de yapan yazar, İkinci Bahar, Herşey Oğlum İçin, Dullar Pansiyonu, Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi başta olmak üzere televizyonlar için hazırlanan birçok dizinin yazar kadrosunda bulundu. Öykü dalında ödülleri bulunan Gülsüm Öz, halen senaryo ve yazarlık dersleri veriyor, roman ve sinema öyküleri yazmaya devam ediyor. Öz’ün İltica isimli ilk romanı GOA Yayınları’ndan çıkmıştı.

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Anneler Kızları ve Esrar / Gülsüm Öz

