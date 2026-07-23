The Odyssey Etkisi Gişeyi Aşıp Kitaplara İlgiyi Katladı, Trendyol’da Odysseia Satışları Yüzde 559 Arttı

The Odyssey’in vizyona girmesi ile gördüğü yoğun ilgi, Trendyol verilerine de yansıdı. Filmin hikâyesini merak edenler Odysseia kitabına büyük ilgi gösterdi. Milâttan Önce 8. yüzyılda Homeros tarafından yazılan Odysseia’nın satışları, yönetmen Christopher Nolan’ın yeni filminin vizyona girdiği hafta yüzde 559 artış gösterdi. Temmuz ayı ile önceki 11 ayın karşılaştırmasında ise Odysseia kitabına gösterilen ilginin yüzde 305 arttığı görüldü.

Basın Bülteni

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