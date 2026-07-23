The Odyssey Filminin Yönetmeni Christopher Nolan’a Mektup Var: Unuttuğun Gemi Troya’da

Odyssey (The Odyssey) filmi dünya genelinde Homeros’un destanlarına yönelik ilgiyi yeniden canlandırırken, anlatının şekillendiği coğrafyanın denizcilik mirasını görünür kılan önemli bir çalışma Türkiye’de ziyaretçilerle buluşuyor. Enerjisa Üretim’in desteklediği Troya Projesi Denizcilik Alanı Sergisi kapsamında Odyssey destanındaki epik deniz yolculuğunun simgesi olan dönem teknesi, Troya Müzesi’nde sergileniyor. Ünlü yönetmen Christopher Nolan’a “Unuttuğun gemi Troya’da, her yolculuk Troya’da başlar” temasıyla yazılan mektupla Troya Müzesi’nde sergilenen önemli kültürel mirasa ve hikâyenin doğduğu topraklara dikkat çekiliyor.

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Christopher Nolan’a mektup için tıklayınız.

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