Tad’in Sihirli Lambası Filminin Ana Afişi Paylaşıldı

Ana afişi paylaşılan Tad’in Sihirli Lambası’nda (Tadeo Jones y la Lampara Maravillosa) iki yaşındaki kızı Oli, Tad’i aşırı korumacı bir babaya dönüştürdüğünden, Mummy kendini geri planda kalmış hissetmektedir. Sihirli lambayı bulduklarında, Mummy lamba aracılığıyla zamanda geriye, 1502 yılında Peru’daki Paititi’ye gitmeyi diler. Tüm ekip, Mummy’nin tarihi değiştirmesini engelleme amacıyla onun peşinden geçmişe gitmek zorunda kalır. Yolculukları onları Peru’dan Yunanistan’a Atlantik Okyanusu’nu aşarak götürecek ve oradan da Orta Doğu’nun esrarengiz ve meçhul derinliklerine, Ali Baba ve Kırk Haramiler’in derin mağarasına kadar uzanacaktır.

Basın Bülteni

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