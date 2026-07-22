Dünya Homeros’u Konuşurken Gözler İzmir’e Çevrildi

Vizyona girdiği ilk hafta sonunda 264,1 milyon dolarlık küresel hasılata ulaşan Christopher Nolan’ın The Odyssey filmi, destanın yaratıcısı büyük ozan Homeros’un kim olduğu ve nereli olduğu sorusunu da yeniden gündeme getirdi. İzmir’de yaşadığı görüşü yeniden gündeme geldi. Bu teoriyi destekleyen en dikkat çekici arkeolojik bulgulardan biri de Klaros kazılarında ortaya çıkan Homeros heykeli. Anıtsal nitelikteki Homeros heykeli, İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda Troia Savaşı temalı bir bölümde özel olarak sergileniyor. Son iki yıldır Saya Holding ana sponsorluğunda sürdürülen Klaros kazılarında arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

Basın Bülteni

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Doç. Dr. Onur Zunal (Klaros Kazısı Başkanı)

