Christopher Nolan İmzalı Odyssey İlk Hafta Sonunda 225 Binden Fazla Sinemaseveri Ağırladı

Sinemanın teknolojiyle buluştuğu Paribu Cineverse salonlarında, 17 – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerin adresi Christopher Nolan’ın yönettiği Odyssey filmi oldu. Vizyondaki ilk hafta sonunda Türkiye genelinde 225.258 izleyiciyi ağırlayan yapım, gençlerin ve erkek izleyicilerin odağındaydı. Odyssey, yalnızca gişe performansıyla değil, premium salon tercihleri ve dijital bilet satışlarındaki başarısıyla da dikkat çekti. Genel ortalama % 31 seviyesinde seyreden online bilet satış oranı, Odyssey için % 51’e yükselerek sinemaseverlerin filme gösterdiği yoğun ilgiyi ve dijital biletleme kanallarına olan güçlü yönelimini ortaya koydu.

Basın Bülteni

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