Robert Harris’in Dünya Çapında Ses Getiren Cicero Üçlemesi Raflarda

Dünya çapında milyonlarca okura ulaşan tarihî gerilim ustası Robert Harris’in büyük övgü toplayan Cicero Üçlemesi, Destek Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. İmperium, Lustrum ve Diktatör, Antik Roma’nın en büyük hatiplerinden Marcus Tullius Cicero’nun yükselişini, iktidarını ve Roma Cumhuriyeti’nin çöküşüne tanıklık ettiği son yıllarını nefes kesen bir kurgu içinde anlatıyor. Robert Harris, tarihî romanı polisiye temposuyla buluşturan anlatımıyla dünyanın en çok okunan yazarlarından biri. Fatherland, Pompeii, An Officer and a Spy gibi eserleri 37 dile çevrilen ve sinemaya uyarlanan yazar, bu üçlemesinde Roma Cumhuriyeti’nin kaderini değiştiren olayları sürükleyici bir romana dönüştürüyor.

Diktatör



İmperium



Lustrum

