Yapı Kredi Yayınları’nda Temmuz’da Yeni Çıkanlar

Yapı Kredi Yayınları, Temmuz ayında Sussie Boyt’un Sevgi ve Özlemle, Vaslav F. Nijinsky’nin Nijinsky’nin Günlüğü, Ayşegül Yüksel’in Haldun Taner Tiyatrosu ve Sezai Halifeoğlu’nun Psikanaliz Defterleri 16: Çocuk ve Ergen Çalışmaları: Gerçek ve Sanal adlı kitaplarını yayınladı. Ayşegül Yüksel’in Haldun Taner Tiyatrosu kitabı kırkıncı yılında yeniden yayımlandı. Türk tiyatrosunu evrensel boyutlara ulaştırmış olan Haldun Taner’in yarattığı dünyayı inceleyen Haldun Taner Tiyatrosu kırk yıldır okunuyor. Ayşegül Yüksel, ilk baskısı 1986 yılında yapılan inceleme kitabına aradan geçen kırk yıl boyunca Taner üstüne yayımlanmış her türlü yazı ve söyleşilerini de ekledi.

Sevgi_Ve_Ozlemle



Nijinsky’nin Günlüğü



Haldun Taner Tiyatrosu



Psikanaliz Defterleri 16: Çocuk ve Ergen Çalışmaları:

Gerçek ve Sanal

